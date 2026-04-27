Renato Münster rompe el silencio tras su breve paso como seremi de las Culturas: “Estaba feliz”

El actor explicó los motivos por los que no continuó en el cargo, a tan solo un día de asumir. Además, comentó la gran cantidad de nombramientos fallidos de seremis.

Renato Münster se refirió a su renuncia de la Secretaría Regional Ministerial de las Culturas el pasado 15 de abril, luego de haber asumido el día anterior.

El actor explicó al medio Fotech los motivos, y apreció la consideración que tuvieron con él para el cargo de seremi: “Fue un nombramiento muy lindo, precioso, me encantó, estaba feliz“.

“Asumí el desafío con muchas ganas, pero hubo problemas administrativos y personales míos. No se pudo dar”, comentó.





Sin embargo, Münster afirma que aún tiene un espacio asegurado en la cartera. “Las puertas están abiertas y esperan que vuelva en algún momento. Yo feliz”, menciona a pesar de haber estado solo horas en el cargo.

Además, tras ser consultado por la gran cantidad de seremis que han sido desvinculados, el intérprete respondió que “no tengo ni idea lo que pasa con el resto. Lo mío fue un tema puntual, personal”.

“Estoy altamente capacitado para el puesto, estaban todos felices de que estuviera ahí. Pero hubo problemas administrativos que no pudimos superar“, reiteró.