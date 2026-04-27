Pdte. Kast adelanta fortalecimiento a Carabineros: Aumento de remuneraciones y honrar a fallecidos

En el marco de la conmemoración del aniversario 99 de la institución policial, el mandatario informó que, entre las acciones, se considera un aporte extraordinario en las remuneraciones como asignación trimestral.

El presidente José Antonio Kast encabezó esta mañana la ceremonia por el aniversario de Carabineros, donde anunció una serie de medidas para reforzar la labor policial de la institución.

El mandatario explicó que estas acciones incluyen financiamiento y apoyo educacional, acompañamiento psicosocial, programas de inserción laboral y otras herramientas destinadas a los funcionarios y sus familias.

En la actividad participaron representantes de todos los poderes del Estado y también contó con la presencia de los expresidentes Gabriel Boric y Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

Mandatario busca aumentar dotación policial

Según detalló Kast, se trata de un paquete destinado, en primer lugar, “a honrar a los héroes de Chile, a aquellos carabineros que perdieron la vida defendiendo nuestra nación. También a aquellos que han sufrido lesiones físicas en el cumplimiento de su deber”.

Luego adelantó que buscará enfrentar la crisis de cobertura de dotación policial. “Cuando cada uno de nosotros, que ejerce un rol público, recorre el país (…) siempre la primera solicitud es, en el caso mío, que necesitamos más carabineros“, comentó.

“Tenemos que cuidarlos, respetarlos para eso. Y para lograr un mayor ingreso de jóvenes a la carrera de Carabineros, tenemos que buscar las fórmulas“, continuó.

Una de ellas, explicó, es “mejorar el estipendio que se entrega a los aspirantes en los distintos grupos de formación de Carabineros”, junto con “velar por las instalaciones donde ellos estudian”.





Revisión de mallas y aumento de remuneraciones

El jefe de Estado también mencionó en el aniversario que junto con el Alto Mando de Carabineros tienen la intención de revisar las mallas curriculares para complementar la formación con el trabajo en las unidades operativas territoriales.

A su vez, como última medida que adelantó antes de la presentación formal del proyecto, dijo que se está “considerando un aporte extraordinario en las remuneraciones como asignación trimestral”.

“Esto es algo que ya se evaluó anteriormente, que ha sido planteado por distintas autoridades, por distintos sectores políticos, pero sí tenemos que hacerlo de manera responsable para que se mantenga en el tiempo”.

“Esperamos que con estas y con otras medidas que anunciaremos en un par de semanas más, podamos aumentar significativamente —en los próximos años— la cantidad de funcionarios de Carabineros formados y también reconocer, de debida forma, el trabajo que nuestros carabineros realizan a diario en favor de nuestras comunidades”, cerró.