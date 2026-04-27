Regresa la venta de lingotes de oro en Casa de Moneda: Cuánto cuestan y cómo comprarlos en Chile

La entidad ofrece cuatro piezas de oro fino con pureza 999,9, una de las cuales corresponde a un diseño de edición limitada. Revisa los precios y las alternativas de inversión.

La Casa de Moneda de Chile anunció que que vuelve a vender lingotes de oro, con unidades limitadas y diferentes formatos.

La entidad tiene disponible cuatro modelos para comercialización, una de las cuales corresponde a un diseño de edición limitada, y se pueden adquirir a través de su página web.

Este producto se ofrece como una alternativa para invertir en oro puro, como activo tangible e inversión para el futuro.





Precios y tipos de lingotes disponibles

La Casa de Moneda de Chile ofrece cuatro piezas de oro fino (pureza 999,9), las que están elaborados con altos estándares internacionales.

Cada unidad corresponde a una barra de oro 24K que viene con un número de serie único y un certificado de autenticidad.

Los precios dependen del peso del lingote y van desde los $624.999 mil pesos hasta los $6.230.000 millones en el caso de la edición limitada con diseño de cóndor.

¿Cómo comprar los lingotes?

Para comprar las piezas doradas habrá una venta asistida, donde se deberá cotizar a través del siguiente sitio web, presionar el botón “Comienza a Invertir Ahora” y llenar un formulario con datos solicitados para la revisión de los clientes por venta de oro.

Una vez en el formulario se debe completar los siguientes datos: motivo de compra, Rut o número de pasaporte, nombres y apellidos, correo electrónico, domicilio, nacionalidad y teléfono de contacto.