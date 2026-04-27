Programas Programación Señal en vivo
/

Anuncian cortes de luz en 8 comunas de Santiago para las próximas horas

La empresa Enel afirmó que las interrupciones se deben a trabajos programados y se prolongarán por varias horas.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

Enel informó quecomunas de la región Metropolitana sufrirán cortes de luz durante este lunes 27 de abril. 

Como ocurre periódicamente, las interrupciones fueron programadas por la empresa y se prolongarán por varias horas

En lo que respecta a las comunas afectadas, estas son: Quilicura, Conchalí, Pudahuel, Maipú, Macul, Peñalolén, Ñuñoa y Las Condes. 

  • Quilicura: Desde las 09:00 hasta las 15:00 horas.
  • Conchalí: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.
  • Pudahuel: Desde las 09:30 hasta las 12:30 horas.
  • Maipú: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.
  • Macul: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.
  • Peñalolén: Desde las 09:30 hasta las 15.30 horas.
  • Ñuñoa: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
  • Las Condes: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.
Seguir en Seguir en