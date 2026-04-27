Anuncian cortes de luz en 8 comunas de Santiago para las próximas horas
La empresa Enel afirmó que las interrupciones se deben a trabajos programados y se prolongarán por varias horas.
Enel informó que 8 comunas de la región Metropolitana sufrirán cortes de luz durante este lunes 27 de abril.
Como ocurre periódicamente, las interrupciones fueron programadas por la empresa y se prolongarán por varias horas
En lo que respecta a las comunas afectadas, estas son: Quilicura, Conchalí, Pudahuel, Maipú, Macul, Peñalolén, Ñuñoa y Las Condes.
- Quilicura: Desde las 09:00 hasta las 15:00 horas.
- Conchalí: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.
- Pudahuel: Desde las 09:30 hasta las 12:30 horas.
- Maipú: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.
- Macul: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.
- Peñalolén: Desde las 09:30 hasta las 15.30 horas.
- Ñuñoa: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
- Las Condes: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.