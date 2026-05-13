“Ella se defendió”: Mujer mató de una estocada en el brazo a su pareja en Puerto Montt

El hecho ocurrió el pasado domingo 10 de mayo, cuando la imputada mató al hombre y acudió a Carabineros para informar lo sucedido.

Una mujer acusada de matar a su pareja en Puerto Montt, región de Los Lagos, se encuentra con las medidas cautelares de arresto domiciliario total y arraigo nacional.

El hecho ocurrió el pasado domingo 10 de mayo, cuando la imputada le propinó una estocada en el brazo izquierdo a su pareja.

Luego de esto, la mujer fue hasta una unidad de Carabineros y relató lo que había pasado, donde el hombre había fallecido.

Tras la decisión del Juzgado de Garantía, el Ministerio Público apeló solicitando la prisión preventiva para la mujer. Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Puerto Montt mantuvo las cautelares.





Defensa de acusada asegura que era víctima de violencia intrafamiliar

El defensor penal público, Jorge Matzner, quien representa a la mujer, conversó con Radio Bío Bío y aseguró que ella era víctima de violencia intrafamiliar.

Además, indicó que previamente, ya había denunciado a su pareja, pero luego desistía y las causas no seguían su curso.

“Este es un caso de violencia intrafamiliar sistémica, con acreditación de procedimientos judiciales anteriores, pero la Fiscalía no continuó esos casos, decidió no perseverar y, con ello, se alzaron las cautelares que protegían a esta mujer”, indicó el abogado.

Matzner también señaló que ella fue agredida por su pareja, quien intentó ahorcarla. “Fue en esa dinámica en la cual ella se defendió. También presentaba heridas cortantes por arma blanca en su mano”