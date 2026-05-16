“Camina por la sombra”: Diputada Tatiana Urrutia denunció amenazas en su contra por redes sociales

A través de su cuenta de Instagram, la exconstituyente y militante del Frente Amplio compartió registros de los mensajes y comentarios que se han hecho en su contra.

La diputada Tatiana Urrutia denunció este sábado haber recibido graves amenazas e insultos en redes sociales, tras una controversia política durante una sesión de la Comisión de Vivienda en el Congreso.

A través de una publicación en Instagram, la militante del Frente Amplio sostuvo que “todo esto comenzó tras una diferencia de opinión” sobre la aplicación del reglamento con el diputado que preside la comisión.

Según explicó, el conflicto surgió luego de que, “dada su falta de conducción, dejó sin tiempo para exponer a un ministro” y luego “salió a prensa junto a todo su sector a mentir abiertamente”.

La parlamentaria afirmó que, ocurridos los hechos, “distintos diputados del Partido Republicano, que no estaban en la comisión, subieron a sus redes acusaciones sin sustento, grabaron videos dramáticos y usaron fotos mías“.





Tatiana Urrutia denuncia amenazas en su contra por redes sociales

A través de su cuenta de Instagram, la exconstituyente aseguró visibilizar la situación para evidenciar cómo “en política se normaliza que una diferencia legítima termine convertida en insultos, amenazas, deseos de daño y violencia”.

También acusó “una total hipocresía” en sectores políticos que “usan discursos contra la violencia mientras se incita a este nivel de agresividad”.

En el cierre de su mensaje, Urrutia señaló que “Chile merece una política seria, donde ninguna diferencia justifique las amenazas ni la violencia”, apelando a la responsabilidad de las autoridades.

La publicación recibió múltiples muestras de apoyo, entre ellas la del expresidente Gabriel Boric, quien comentó el mensaje de la diputada: “Fuerza compañera. No estás sola“.