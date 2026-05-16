Día del Padre 2026 en Chile: Cuándo se celebra y cuál es la fecha oficial

Almuerzos, regalos y distintas actividades son parte de las celebraciones que se repiten cada año en el Día del Padre. A continuación te detallamos su fecha este 2026.

Con la reciente celebración del Día de la Madre, en muchos hogares ya comienzan a preguntarse cuándo se celebra el turno del Día del Padre, una de las fechas más especiales para homenajear a los papás de cada familia.

Almuerzos, regalos y distintas actividades son parte de las celebraciones que se repiten cada año durante el mes de junio.

Sin embargo, existe una diferencia entre la fecha oficial y la fecha comercial en que habitualmente se conmemora esta celebración.





Día del Padre 2026: ¿Cuándo se celebra en Chile?

Este año, el Día del Padre se celebrará el domingo 21 de junio de 2026, correspondiente al tradicional tercer domingo de junio.

Pese a ello, la fecha oficial del Día del Padre en Chile está fijada para el 19 de junio, según lo establecido en el decreto 1.110 promulgado en 1977.

Como ocurre con otras celebraciones similares, la conmemoración comercial suele trasladarse al tercer domingo del mes para facilitar las reuniones familiares y extender el festejo durante el fin de semana.