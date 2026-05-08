Gendarmería confirma que Joaquín Lavín León ingresó a la cárcel para cumplir su prisión preventiva

A través de un comunicado, la institución señaló que el ingreso se produjo “con motivo de la prisión preventiva decretada por el 7° Juzgado de Garantía de Santiago”.

Este viernes, Gendarmería confirmó que el exdiputado Joaquín Lavín León, ingresó al Anexo Capitán Yáber, mientras que su exasesor, Emiliano Domínguez, hizo lo propio en el Centro de Detención Preventiva Santiago 1.

A través de un comunicado, la institución señaló que el ingreso se produjo “con motivo de la prisión preventiva decretada por el 7° Juzgado de Garantía de Santiago“.





“Ambos ciudadanos se sometieron al protocolo establecido para el ingreso a un establecimiento penitenciario, incluyendo el procedimiento de clasificación, segmentación y verificación de su estado de salud“, complementa el documento emitido por Gendarmería.