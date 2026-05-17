“De importancia internacional”: OMS alerta brote “extraordinario” de ébola en África

Las autoridades ponen en alerta a países que compartan frontera con RDC, debido al mayor riesgo de propagación.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó este fin de semana la existencia de un brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) y Uganda, enfermedad que ya tendría al menos 80 víctimas fallecidas en la zona.

Si bien el brote no cumpliría con criterios para ser declarado como una emergencia pandémica, las autoridades indicaron que sí es una “emergencia de salud pública de importancia internacional” que podría poner en peligro a los países vecinos.

Declaración de la OMS sobre el brote de ébola

De acuerdo con lo detallado por la OMS, el brote viene de la cepa Bundibugyo del virus, para la cual no existen vacunas ni tratamientos aprobados científicamente, por lo que sería una situación “extraordinaria”.

Este sería el brote número 17 del virus en RDC desde 1976, sin embargo, en esta ocasión el alto índice de positividad de las muestras y el creciente número de casos sospechosos reportados mantienen atentas a las autoridades locales.





Los países que comparten fronteras terrestres con la RDC con los más alertas, debido al mayor riesgo de propagación.

Respecto a los fallecidos por el virus, el organismo de salud de la ONU indicó que hasta el día sábado se habían reportado 80 muertes sospechosas. Además, habría ocho casos confirmados por laboratorio y 246 casos sospechosos en al menos tres zonas de RDC.

Dicha información fue respaldada por el Ministerio de Salud del Congo, quien confirmó los 80 fallecimientos durante el nuevo brote de ébola en la zona.