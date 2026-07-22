Enel anuncia cortes de luz en 10 comunas de la Región Metropolitana para las próximas horas

La empresa afirmó que las interrupciones son por trabajos programados y se prolongarán por varias horas.

Enel informó que 10 comunas de la región Metropolitana sufrirán cortes de luz durante la jornada de este jueves 23 de julio.

Como ocurre periódicamente, las interrupciones fueron programadas por la empresa y se prolongarán por varias horas.

En lo que respecta a las comunas afectadas, estas son: Maipú, Cerrillos, la Florida, Pedro Aguirre Cerda, San Miguel, San Joaquín, Providencia, Recoleta, Vitacura y Las Condes.





Revisa las comunas que sufrirán corte de luz este jueves 23 de julio

Maipú: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.

Cerrillos: Desde las 10:30 hasta las 16.30 horas.

Cerrillos: Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.

La Florida: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Pedro Aguirre Cerda: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

San Miguel: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

San Joaquín: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Providencia: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Recoleta: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Vitacura: Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.