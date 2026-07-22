Anuncian cortes de agua en la Región Metropolitana para las próximas horas

La empresa Aguas Andinas dio a conocer que la interrupción se debe a trabajos programados en la ciudad de Santiago.

Aguas Andinas, empresa encargada de la distribución de suministro de agua en gran parte de la región Metropolitana, informó sobre los próximos cortes de agua que afectarán a zonas de Santiago.

De acuerdo a lo señalado por la compañía a través de su plataforma, la suspensión del servicio se debe a trabajos programados y se extenderán por varias horas.

La compañía indicó que habrá tres zonas afectadas, las cuales se ubican en la comuna de La Pintana.





Revisa las zonas afectadas por corte de agua en la RM

La Pintana: Desde las 15:00 hasta las 23:00 horas del miércoles 22 de julio.

La Pintana: Desde las 15:30 hasta las 21:30 horas del miércoles 22 de julio.