Influencer fue formalizada tras querella de Aduana por supuesto contrabando: Piden 10 años de cárcel

Natalia Castillo Linero fue acusada por el organismo por adulterar el peso y el valor declarado de mercancías con el objetivo de evadir impuestos. Quedó con arraigo nacional.

Una pena de diez años de cárcel arriesga una influencer chilena que fue formalizada por el delito de contrabando tras una querella del Servicio Nacional de Aduanas.

Se trata de Natalia Castillo Linero, quien fue acusada por el organismo de adulterar el peso y el valor declarado de mercancías provenientes de Turquía con el objetivo de evadir impuestos.

La mujer es una creadora de contenidos vinculada al rubro del porteo ergonómico y administradora de un sitio web que comercializa mochilas portabebés cuyos precios superan los $100 mil.

La denuncia sostiene que la importación fue declarada con un peso de 264 kilos, correspondiente a 22 cartones, pero tras la fiscalización se verificó que el cargamento pesaba realmente 482 kilos y contenía 504 unidades de portabebés, consignó Radio Bío-Bío,

En esa línea, Aduanas también cuestionó el valor informado, argumentando que la documentación presentada no detallaba cantidad, descripción ni valor unitario de los productos importados: estimaron un valor aduanero superior a los $72 millones.





Influencer asegura que declaró el valor real

Castillo fue formalizada el pasado 18 de mayo. En la querella, Aduanas solicita una pena de 10 años de presidio y multas equivalentes a cinco veces el valor de los productos, cifra que supera los $360 millones. Por ahora, quedó con arraigo nacional.

“Esto, debido a la subvaloración de las especies incautadas, lo que apunta a una intención clara de defraudar al Fisco mediante la evasión del pago de los tributos que debía pagar esta mercancía”, acusa la querella.

A través de sus redes sociales, la influencer aseguró que declaró el valor real pagado por los productos y cuestionó que Aduanas utilizara referencias de internet para calcular el monto comercial de las mochilas.

“Tengo los comprobantes de que lo que declaré es el valor que pagué (…) además, sin siquiera tener ningún documento que respalde esto, que ellos hayan sacado el valor de internet para decir que eso es lo que yo debería haber declarado no tiene sentido”, acusó.