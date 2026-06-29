ONPE llega al 100% de las actas: Keiko Fujimori es la virtual ganadora de las elecciones en Perú

De acuerdo con la ONPE, Keiko Fujimori alcanzó 9.223.396 votos, mientras que Roberto Sánchez obtuvo 9.173.755, en una elección definida por un estrecho margen.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) completó este lunes el 100% de las actas contabilizadas de la segunda vuelta presidencial en Perú, dejando a Keiko Fujimori como virtual ganadora de los comicios.

Según el conteo oficial, la candidata de Fuerza Popular obtuvo el 50,135% de los votos, una diferencia de 49.641 sufragios sobre Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú. Sin embargo, el proceso aún debe completar las etapas legales antes de la proclamación oficial.

Tras conocerse el resultado del escrutinio, Fujimori publicó un mensaje a través de su cuenta de X en el que agradeció el respaldo recibido y llamó a esperar la proclamación oficial de los organismos electorales.

La ONPE ha llegado al 100% de las actas escrutadas. Ya han sido resueltas todas las observaciones por parte de los JEE. Esperamos la proclamación del JNE con mucha humildad, prudencia y responsabilidad. Cada vez estamos más cerca de iniciar un camino de orden y esperanza para… pic.twitter.com/mJvw2gZMoK — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) June 29, 2026

Una diferencia de menos de 50 mil votos

De acuerdo con la ONPE, Keiko Fujimori alcanzó 9.223.396 votos, mientras que Roberto Sánchez obtuvo 9.173.755, en una elección definida por un estrecho margen.

Pese al cierre del cómputo, la presidencia aún no ha sido oficializada. El proceso continúa con las proclamaciones descentralizadas de los Jurados Electorales Especiales (JEE).

Según el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), todavía restan algunos JEE por concluir sus procedimientos, ya que deben esperar el vencimiento de los plazos para eventuales impugnaciones.

El vocero del JNE, Jorge Valdivia, indicó que la proclamación nacional de los resultados podría realizarse de manera aproximada el próximo 3 de julio.

Los pasos que restan antes de oficializar el resultado

La proclamación nacional del JNE será el último trámite para confirmar a la fórmula presidencial ganadora de la segunda vuelta en Perú.

Posteriormente, el organismo prevé entregar las credenciales oficiales a la fórmula vencedora el próximo 15 de julio en el Teatro Nacional.

Hasta entonces, Keiko Fujimori figura como virtual presidenta electa tras el 100% del escrutinio de la ONPE, aunque el resultado aún debe completar su proceso de validación legal.