Pulso Ciudadano: Desaprobación de José Antonio Kast llega a 56,9% y cae la confianza en el Mandatario

De acuerdo con la última encuesta, la desconfianza de los chilenos respecto al presidente José Antonio Kast subió 1,5 puntos porcentuales en comparación a la medición anterior.

Este domingo 28 de junio se dieron a conocer los resultados de una nueva encuesta Pulso Ciudadano, que mostró una nueva baja en la aprobación del presidente José Antonio Kast.

En contraste, la desaprobación mantiene una tendencia al alza desde la segunda mitad de mayo. Sin embargo, el cambio más significativo de esta medición se registró en el nivel de confianza hacia el Mandatario.

Aprobación y nivel de confianza en José Antonio Kast

Según Pulso Ciudadano, la aprobación del Presidente cayó a 30,1%, lo que representa una baja de 0,4 puntos porcentuales respecto de la medición anterior, cuando alcanzó un 30,5%.

En tanto, la desaprobación de José Antonio Kast llegó a 56,9%, un aumento de 0,2 puntos porcentuales en comparación con la primera medición de junio. Asimismo, un 13% de los encuestados respondió la opción “No sabe”.

Respecto del nivel de confianza en el Presidente, la categoría “poca o ninguna confianza” aumentó 1,5 puntos porcentuales respecto de la medición anterior, alcanzando un 54,9% .

En contraste, la opción “mucha o total confianza” cayó 3,1 puntos porcentuales, situándose en 22,9%, mientras que la “mediana confianza” subió desde 20,6% hasta 22,2%.

La desconfianza hacia el Mandatario es mayor entre las personas de 31 a 40 años (59,6%), los habitantes de la zona norte (63,6%) y quienes se identifican con la izquierda (84,2%). En contraste, solo entre los partidarios del Gobierno predomina la alta confianza en el Presidente, con un 67,7%.