Pulso Ciudadano: Pdte. Kast alcanza su mayor desaprobación desde su llegada a La Moneda

Un 30,5% de los encuestados aprobó la gestión del mandatario, en el último sondeo de Activa Research.

Activa Research publicó los resultados de su más reciente encuesta de Pulso Ciudadano, en la que el presidente José Antonio Kast marcó su mayor desaprobación desde su asunción en el cargo.

Un 56,7% de los encuestados desaprueba su gestión , el porcentaje más alto desde marzo, mientras que un 30,5% la aprueba.

Jóvenes de 18 a 30 años, habitantes de la región Metropolitana y simpatizantes de la izquierda son los grupos de personas con mayor representación en ese 56,7% de desaprobación.

Respecto al nivel de confianza en el presidente José Antonio Kast, el 53,4% declaró poca o nada de confianza, lo que según Pulso Ciudadano, se ha mantenido estable en los meses de mandato.

Activa Research leventó la encuesta entre el 10 y el 12 de junio, tras los polémicos embargos de la Tesorería General de la República (TGR) a cuentas bancarias de personas en deuda con el Crédito Aval del Estado (CAE).

Sobre esta medida, la opinión de la ciudadanía está dividida. El 37,4% de los consultados está de acuerdo o muy de acuerdo con ella, mientras que el 40,4% está en desacuerdo o muy en desacuerdo.

Además, el 41,6% considera malo o muy malo el sistema CAE como alternativa de financiamiento para la educación superior. Solo el 31,1% cree que es bueno o muy bueno.