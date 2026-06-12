¿Padres podrían enfrentar sanciones? Los detalles del proyecto de Responsabilidad Parental firmado por presidente Kast

Este jueves, el mandatario presentó la iniciativa que tiene como objetivo abordar hechos de violencia, conductas de riesgo y delitos cometidos por menores de edad.

El presidente José Antonio Kast firmó este jueves el proyecto de ley de Responsabilidad Parental, una iniciativa que busca reforzar el deber de cuidado de madres, padres y cuidadores de niños y adolescentes.

La propuesta fue presentada durante una ceremonia realizada en la comuna de Independencia y tiene como objetivo abordar hechos de violencia, conductas de riesgo y delitos cometidos por menores de edad.





Proyecto de Responsabilidad Parental firmado por presidente Kast

El principal foco del proyecto es la prevención y la intervención temprana. Para ello, la normativa otorgaría nuevas herramientas a los tribunales de familia.

De esta manera, la ley apoyaría a las familias antes de que los problemas se agraven y, al mismo tiempo, sancionaría a quienes incumplan sus obligaciones de cuidado respecto de niños, niñas y adolescentes.

Algunas de las medidas que contempla el proyecto de Responsabilidad Parental son las siguientes: