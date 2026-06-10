Encuesta CEP: Desaprobación de presidente Kast llega a 52% y un 69% no confía en que cumpla sus promesas

Este miércoles se publicó el sondeo del Centro de Estudios Públicos, en el que la ciudadanía manifestó su opinión respecto a la contingencia nacional.

El Centro de Estudios Públicos (CEP) dio a conocer este miércoles los resultados de la Encuesta CEP que reveló la opinión de la ciudadanía respecto a la gestión del presidente José Antonio Kast.

La edición número 96 de la Encuesta Nacional de Opinión Pública, realizada entre abril y mayo de este año, mostró que la desaprobación del jefe de Estado alcanzó un 52%, mientras que la aprobación fue de un 34%.

Por otro lado, un 9% prefirió no aprobar ni desaprobar la forma en la que el presidente José Antonio Kast ha conducido su gobierno y un 5% simplemente no contestó.

En relación a la confianza que tienen los encuestados de que el mandatario cumpla sus promesas de campaña, un 69% manifestó poca o nada de confianza y un 31% bastante o mucha confianza.

En representación de la ciudadanía, para el estudio se entrevistó a 1.469 personas en sus hogares, en 122 comunas del país.