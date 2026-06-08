“Mírenme de perfil”: Así fue la respuesta del pdte. Kast al volante del Partido Socialista

Durante un punto de prensa, el mandatario bromeó con la situación. Desde el PS, la senadora Paulina Vodanovic reconoció que fue “un error” utilizar la imagen del jefe de Estado.

Este lunes, el presidente José Antonio Kast abordó con humor el folleto del Partido Socialista (PS) en el que aparece su imagen con la nariz alargada bajo la afirmación “Kast miente”.

Durante un punto de prensa, el mandatario bromeó con la situación mientras hablaba de la megarregorma. “Se ha generado mucho debate, distancias y, lamentablemente, memes“, indicó.

“Mírenme de perfil, yo me encuentro bastante armónico“, aseguró el jefe de Estado mientras se volteaba para que los presentes observaran su nariz de lado.





Senadora Paulina Vodanovic reconoce que el volante “fue un error”

Luego de que el panfleto se difundiera a través de redes sociales, la senadora socialista, Paulina Vodanovic, aseguró que se trató de un error y descartó que dichos folletos fueran a ser utilizados.

“No autoricé la imagen y respetamos la institucionalidad de nuestro país, no será distribuido. Reconocemos el error“, afirmó.

En la misma línea, la senadora indicó en Radio Universo que “ya fue analizado internamente en mi partido, se tomaron medidas serias, drásticas“.

Mira el momento en la transmisión oficial del Gobierno.