Polémica por afiche del pdte. Kast como Pinocho genera críticas al Partido Socialista

La difusión en redes sociales de la imagen generó debate y mientras el biministro criticó al PS, desde el propio partido surgieron voces que cuestionaron recientes decisiones del mandatario.

Polémica causó un afiche con la imagen de presidente José Antonio Kast como parte de una propaganda del Partido Socialista.

“El PS te defiende de la megarreforma. Kast miente”, decía la foto en la que el mandatario aparece como Pinocho en una campaña en contra de la megarreforma.

El video fue publicado y posteriormente borrado en las redes sociales del PS.

El biminstro del Interior y secretario general de gobierno, Claudio Alvarado, criticó a la coalición por denostar la imagen del presidente.





“La crítica política es legítima y bienvenida; utilizar la imagen presidencial para denostar, en publicaciones oficiales del PS, se distancia de las reglas básicas de respeto y del cuidado de las formas en la convivencia democrática”, expuso.

Alvarado también apuntó a la trayectoria del PS y señaló que “no merece desdibujarse en este tipo de publicaciones de propaganda liviana y en caricaturas. Chile espera del PS contribuciones al país y no denostaciones”.

Debate por el afiche del presidente Kast

El diputado Daniel Manouchehri (PS) respondió al mensaje del biministro Alvarado a través de su cuenta de X, apuntando a los reciente nombramiento de los nuevos embajadores que realizó el José Antonio Kast.

“Mientras usted se indigna por un dibujo, guarda silencio ante la revelación de la presunta participación de Gabriel Zaliasnik en el caso Hermosilla: gastos reservados, presiones judiciales y espionaje político”, cuestionó.

El parlamentario de Partido Socialista señaló que “la vinculación de un embajador con una red investigada por corrupción merece bastante más la atención que un dibujo. Eso sí daña la democracia”.