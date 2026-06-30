Fatal incendio en Bellavista: Matrimonio de adultos mayores murió tras explosión en su hogar

Las víctimas fueron encontradas al interior de la vivienda donde se originó la emergencia. Según consignó Bomberos, ambos tenían problemas de movilidad. “Cuando llegamos no teníamos mucho que hacer, hicimos todos nuestros esfuerzos”, detalló el comandante Sergio Yévenes.

Dos adultos mayores fallecieron la noche del lunes, tras una explosión seguida de un incendio que destruyó una vivienda en Barrio Bellavista.

De acuerdo con los antecedentes preliminares entregados por Bomberos, la emergencia se habría originado por una acumulación de gas en el sector de la cocina, provocando una primera explosión y luego una segunda de mayor magnitud que desató el fuego.

Las víctimas, un matrimonio que presuntamente presentaba problemas de movilidad, no lograron escapar del inmueble y murieron en el lugar.

El siniestro, además, afectó a un local comercial y a una vivienda colindante. Personal especializado de Bomberos y Carabineros realiza peritajes para determinar las causas exactas del hecho.