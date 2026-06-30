Para seguir adelante, durante esta sesión se debe conseguir el apoyo de 26 senadores. La votación se desarrollará a partir de las 15:00 horas.

Este martes se llevará a cabo la votación en el Senado sobre la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau.

Se espera que cerca de las 10:00 horas se dará inicio a la sesión en una etapa de discusión. Más tarde, a partir de las 15:00 horas, comenzará la votación.

Para que la moción prospere en la Cámara Alta se necesita el apoyo de 26 senadores.

Cabe recordar que la acusación constitucional fue aprobada en la Cámara de Diputados hace una semana por una mayoría de 77 a favor, 68 en contra y una abstención.





Los diputados Benjamín Moreno, Pier Karlezi y Paulina Muñoz serán los encargados de presentar formalmente la acusación.

Por su parte, la defensa de Grau, liderada por el abogado Patricio Zapata, contará con 60 minutos para exponer sus argumentos.

Posteriormente, se desarrollarán una réplica de 30 minutos y una dúplica de igual duración.

De qué se le acusa al exministro Grau

La acusación constitucional contra el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, fue impulsada por el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario.

En concreto, se acusa al exsecretario de Estado durante el gobierno de Gabriel Boric de haber vulnerado la Ley de Administración Financiera del Estado.

Según el libelo, se apunta a eventuales errores en las proyecciones de deuda y déficit fiscal que se realizó por la anterior administración.

Cabe recordar que la polémica surgió cuando el ahora titular de Hacienda, Jorge Quiroz, presentó el Informe de Finanzas Públicas (IFP) del primer trimestre del 2026, documento en el que se señala que se habría omitido deuda por unos US$10.500 millones, la que acusan, sería responsabilidad de Grau.

Mira en EN VIVO la votación de la AC contra Grau