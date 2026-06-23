Cámara aprueba acusación constitucional contra exministro Nicolás Grau: Debate pasa al Senado

Con 77 votos a favor, 68 en contra y 1 abstención, el libelo continuará su tramitación legislativa en la Cámara Alta. A la salida de la sala, el exsecretario de Estado valoró el apoyo del progresismo y reiteró que “la acusación no tiene mérito”.

La Cámara de Diputados y Diputadas aprobó este martes la admisibilidad de la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau.

Con 77 votos a favor, 68 en contra y 1 abstención , los diputados Pier Karlezi, Benjamín Moreno y Paulina Muñoz formalizarán el libelo ante el Senado, donde continuará su tramitación legislativa.

Nicolás Grau: “La acusación no tiene mérito”

Al salir de la Sala de la Cámara, Grau entregó un punto de prensa y valoró el apoyo del “mundo progresista” pese al resultado de la votación.

“Quiero agradecer a todo el equipo, partiendo por el abogado (Patricio) Zapata, que hizo una muy buena defensa, me he sentido muy bien defendido y por eso mismo no he hablado tanto, porque creo que él puede expresar mucho mejor la fuerza de los argumentos y la calidad de todas nuestras intervenciones jurídicas”, afirmó.

El otrora secretario de Estado expresó que se ha sentido “muy apoyado por todo el arco del progresismo (…) hoy día estuvo totalmente apoyando esto; eso no significa que estamos todos de acuerdo, sino que hay un convencimiento transversal respecto a que esta acusación no tenía mérito“.

Asimismo, sostuvo que se defenderá “con la misma tranquilidad y humildad” ante el Senado, donde expondrá su “convencimiento de que en esto tenemos la razón, de que yo no he cometido ningún ilícito y, por tanto, la acusación no tiene mérito”.