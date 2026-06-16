Exministro Grau presentó su defensa por acusación constitucional: Votación en sala sería este miércoles

Durante la sesión de la comisión revisora de la Cámara de Diputadas y Diputados, Patricio Zapata, abogado de Nicolás Grau, sostuvo que el libelo no logra acreditar una vulneración que justifique una sanción constitucional.

La defensa del exministro de Economía, Nicolás Grau, ingresó oficialmente su respuesta a la acusación constitucional presentada en su contra, documento que fue presentado a las 00:02 horas de este martes por el abogado Patricio Zapata.

Durante la sesión de la comisión revisora de la Cámara de Diputadas y Diputados, el jurista cuestionó los fundamentos de la acusación y sostuvo que el libelo no logra acreditar una vulneración que justifique una sanción constitucional.

“Tal cual está la acusación, no alcanza a dar por acreditada una verdadera falta o vulneración , que es el corazón de una acusación constitucional”, afirmó Zapata.

En esa misma línea, el abogado calificó como “muy injusto castigar a una persona sin que pueda siquiera saberse de antemano por qué se te castiga”.





Oposición advierte posible acusación contra Quiroz

El ingreso de la defensa podría extender en un día la tramitación de la acusación, por lo que la votación en comisión podría realizarse el martes y su revisión en la sala el miércoles.

Mientras desde el oficialismo defienden la existencia de infracciones concretas a la ley, la oposición ha cuestionado los méritos de la acusación, en medio de un debate que también ha alcanzado al actual ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, por las estimaciones relacionadas con la deuda pública.

“Las estimaciones nunca son tan exactas en economía”, respondió Quiroz desde un punto de prensa en el Congreso. Además, evitó referirse al libelo contra Grau, argumentando que “el Ministerio está fuera de ese tema, miramos hacia adelante, son prerrogativas parlamentarias”.