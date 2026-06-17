Desde hoy puedes usar el Cupón de Gas Licuado de $27 mil: Revisa hasta cuándo estará vigente

El beneficio ya está disponible para ser utilizado. Con él, podrás comprar tu balón de gas en todos los distribuidores autorizados.

A partir de este miércoles 17 de junio, el primer grupo de chilenos en activar el Cupón de Gas Licuado podrá comenzar a utilizarlo.

Este aporte económico de 27 mil pesos se entregó a las familias del 80% más vulnerable según el Registro Social de Hogares, a partir del pasado 18 de mayo.

Si aún no accedes al beneficio y cumples con los requisitos, aún hay posibilidades. Conoce a continuación, la vigencia del Cupón de Gas Licuado respecto a la fecha en que lo solicitas.

¿Hasta cuándo estará vigente el Cupón de Gas Licuado de $27 mil?

La vigencia del Cupón de Gas Licuado terminará el 30 de septiembre para todos los beneficiarios.

Podrás cobrar los $27 mil entre las siguientes fechas, de acuerdo al periodo en que solicitaste la activación:

Por ende, si aún no accedes al cupón, hazlo hasta el 30 de junio y, una vez activo, utilízalo a partir del 21 de julio al 30 de septiembre.





¿Cómo obtener el Cupón de Gas Licuado? Paso a paso para activarlo

1. Primero ingresa al sitio web oficial del Cupón de Gas acá.

2. Debes acceder con tu ClaveÚnica.

3. Si cumples con los requisitos, completa la información requerida.

4. Activa el beneficio y recibirás un comprobante en tu correo electrónico

5. Revisa tu Cuenta Rut del Banco Estado donde estará disponible el beneficio, ya sea en la app o en una CajaVecina.

6. Presenta el cupón físico o digital para comprar el gas licuado en los distribuidores autorizados.

Haz click en la siguiente imagen y podrás ingresar a activar el Cupón de Gas Licuado.