Por tocaciones, fotografías y otros actos: Denuncian a carabinero en Copiapó tras procedimiento policial

Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) el funcionario habría realizado una serie de acto denigrantes, los cuales motivaron la respectiva denuncia.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) interpuso una querella por el presunto delito de tortura con connotación sexual contra un funcionario de carabineros tras un procedimiento policial en Copiapó, región de Atacama.

Los hechos habrían ocurrido el pasado 11 de mayo, cuando una mujer fue detenida en el contexto de una denuncia por violencia intrafamiliar y trasladada hasta el Hospital Regional de Copiapó para constatar lesiones.

En ese momento, un funcionario policial habría realizado una serie de actos que el INDH considera denigrantes y que motivó la respectiva denuncia.





Abogado de INDH se refirió a denuncia

“El funcionario la lleva a una sala contigua al sector de urgencia, donde pide las llaves del lugar y le solicita que se desvista para supuestamente constatar lesiones“, explicó el abogado Jorge Puelles en conversación con Atacama Noticias.

El defensor agregó que la mujer manifestó que no quería hacerlo porque sentía vergüenza y se encontraba afectada por todo lo ocurrido previamente.

Sin embargo, de acuerdo con la querella, el funcionario habría sacado un teléfono celular, presuntamente de uso personal tras cerrar cortinas del lugar, donde posteriormente habría tomado fotografías mientras realizaba palpaciones en distintas partes del cuerpo de la víctima, incluyendo sus pechos, indicó el citado medio.

Esto no quedó ahí, ya que después del traslado a la Segunda Comisaría de Copiapó, el funcionario habría utilizado la información obtenida durante el procedimiento para conseguir el número telefónico de la mujer y luego invitarla reiteradamente a reunirse con él fuera del contexto institucional.

“Le señala que podía brindarle apoyo y protección y posteriormente la invita a una conversación más informal para conocerse mejor”, afirmó el abogado.