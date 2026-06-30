Han sufrido 6 robos: Reconocida pastelería hace llamado tras descarado robo de tortas

A través de redes sociales, la pastelería compartió el video del robo, donde los antisociales ingresan y roban ante la atónita mirada de los clientes.

A través de sus redes sociales, la pastelería Afrodisiacos denunció una ola de robos que ha sufrido una de sus sucursales en Santiago.

Se trata de la ubicada en calle Lo Marcoleta, comuna de Quilicura, donde señalaron que ya seis veces han sido víctimas de la delincuencia.

“No acostumbramos a hacer este tipo de publicaciones, pero nos vemos en una situación que la verdad se escapa de nuestras manos, 6 veces estos sujetos se han acercado a nuestras sucursal de Quilicura a robar productos, es muy angustiante y lo hacemos público para lograr dar con el paradero de estos sujetos, agradeceríamos que pudieran compartir este post“, publicaron.

En el video se aprecia que mientras el personal está ocupando atendiendo la gran demanda de clientes, dos personas mueven una de las vitrinas e ingresan para comenzar a sacar productos, que van desde distintos tipos de dulces hasta tortas.

Cabe señalar que esta pastelería también tiene sucursales en Recoleta, Huechuraba, Valle Grande y La Florida, donde el rostro de la marca y protagonista de las publicidades es el empresario argentino Bernardo Borgeat, esposo de Carmen Gloria Arroyo.





Sujetos habrían subido a redes sociales publicaciones de los productos

De acuerdo a lo señalado por una de las personas afectadas y en palabras recogidas por Radio Bío Bío, el monto del nuevo robo asciende a 200 mil pesos.

“Ayer fue como una burla. Así como que ‘tenemos un cumpleaños’ y se llevan las cosas… Se pasaron, entraron como en su casa y se llevaron las cosas”, afirmó.

La trabajadora afirmó que son cuatro o cinco los delincuentes que han realizado los robos y estarían identificados por la comunidad, ya que también robarían en ferias libres y supermercados.

Incluso, agregó que habrían compartido parte de los productos robados en redes sociales: “Tengo entendido que estaban celebrando un cumpleaños y subieron fotos de lo que se llevaron”.