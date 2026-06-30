Pdte Kast. convoca a implementar una “arquitectura de seguridad” contra el crimen organizado en cumbre del Mercosur

El jefe de Estado de Chile invitó a los demás mandatarios presentes a combatir un “terremoto que puede llegar a asesinar a más personas que las que murieron en Venezuela”.

El presidente José Antonio Kast participó en la cumbre del Mercosur en Paraguay este martes, donde planteó la necesidad de construir una “arquitectura de seguridad”.

Así, el mandatario realizó un llamado a los demás países de la región a enfrentar el crimen organizado de manera conjunta y coordinada.

Pdte Kast. convoca a implementar una “arquitectura de seguridad” contra el crimen organizado

Primero, el presidente Kast se refirió a los recientes terremotos que sacudieron Venezuela. La tragedia dejó hasta el momento más de 1.900 muertos, 5 mil heridos y 15 mil damnificados.

“Ninguno preguntó por la ideología de quién estaba bajo los escombros. Solo si quedaba gente con vida y cuáles son las necesidades que hoy afronta el pueblo venezolano. Esa es la Sudamérica que somos”, comentó el jefe de Gobierno.

Sin embargo, posterior a ello, mencionó que “hay un segundo terremoto del cual quiero hablarles. Uno más lento, silencioso, pero que puede llegar a asesinar a más personas que las que murieron en Venezuela “.

“Se llama crimen organizado: El narcotráfico, la trata de personas, el contrabando de armas, el lavado de dinero, la minería ilegal, fronteras capturadas“, agregó Kast.





De este modo, el Presidente de la República propuso una “arquitectura de seguridad” conjunta contra el crimen organizado: “A cada una de las naciones del continente que están hoy presentes, las invito a sumarse a este esfuerzo en común“.

“Que el Mercosur y los estados asociados construyamos juntos una arquitectura de seguridad, con metas y plazos claros, para abordar temas como la gestión integrada de las fronteras, la persecución coordinada de los flujos financieros ilícitos, el control de tráfico de armas y el intercambio real de inteligencia entre nuestras fiscalías y policías“, explicó.