Terremotos en Venezuela: Elevan a 1.719 los fallecidos mientras continúan las labores de rescate
Aunque el tiempo juega en contra, los equipos no descartan encontrar más sobrevivientes bajo los escombros.
El balance de este lunes elevó a 1.719 la cifra de fallecidos por los dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 que afectaron a Venezuela el pasado miércoles. Además, las autoridades reportan 5.034 heridos y más de 15.000 damnificados.
Cinco días después de la tragedia, brigadas de emergencia y voluntarios de distintos países mantienen las labores de búsqueda entre los edificios colapsados.