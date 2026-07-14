Víctimas quedaron atrapadas: Todo lo que se sabe del fatal accidente en Franklin que dejó 5 muertos

De acuerdo a información preliminar, las víctimas escapaban de una fiscalización policial y, tras pasar por alto una luz roja, impactaron con el bus RED en la comuna de Santiago.

Un fatal accidente se registró la madrugada de este martes en Santiago, luego de que una camioneta colisionara con un bus RED y, producto del impacto, ocasionara un incendio que consumió ambos vehículos y alcanzó dos locales comerciales.

De forma preliminar, se informó que la camioneta escapaba de una fiscalización de Carabineros que terminó con el siniestro en la esquina de Av. Santa Rosa con Franklin.

Durante las primeras horas de la emergencia se informó la muerte de cinco personas que viajaban en el vehículo menor. Sin embargo, la Fiscalía advirtió que no existe certeza de la cifra.





Fiscalía evita confirmar la cantidad de personas fallecidas

Con el avance de las diligencias, la Fiscalía Centro Norte evitó confirmar el número de víctimas fatales. El fiscal Fernando Ruiz explicó que aún no es posible establecer cuántas personas permanecen al interior del vehículo.

“En este momento no están establecidas las identidades ni el número de personas que se encuentran en el interior del vehículo”, señaló el persecutor tras reunirse con familiares de las víctimas.

Ruiz agregó que inicialmente se habló de cuatro fallecidos, luego de cinco, mientras que familiares sostienen que podrían haber sido siete los ocupantes de la camioneta incendiada.

“Los familiares dicen que habría siete personas en el interior. Esa es una información que en este momento no estamos en condiciones de corroborar”, afirmó el fiscal.

Foto: Agencia Uno.

Todo lo que se sabe del fatal accidente en Santiago

La SIAT de Carabineros y Labocar trabajan para mover los vehículos siniestrados, extraer los cuerpos y realizar las pericias que permitan confirmar el número de víctimas y sus identidades.

Según información preliminar entregada por familiares a Carabineros, las personas fallecidas serían de nacionalidad venezolana. Sin embargo, la Fiscalía recalcó que ese antecedente aún debe ser corroborado.

El persecutor explicó que la persecución comenzó cerca de las 05:30 horas, cuando Carabineros intentó fiscalizar a personas que consumían alcohol en la vía pública junto a la camioneta.

Los ocupantes escaparon del control policial y, al llegar a Santa Rosa con Franklin, habrían cruzado con luz roja. Posterior a aquello, la camioneta quedó atrapada entre el bus RED y el muro de una farmacia, impidiendo que sus ocupantes escaparan.

El conductor del bus resultó con lesiones graves y fue rescatado por Carabineros. Posteriormente, fue trasladado a un centro asistencial, donde se le diagnosticaron fracturas faciales, mientras continúa la investigación para esclarecer la tragedia.