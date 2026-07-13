Tres heridos tras balacera en Santiago: Investigan discusión en local clandestino de comida rápida

Las víctimas permanecen internadas en la ex Posta Central y se encuentran fuera de riesgo vital. Los autores se encuentran prófugos y serían de nacionalidad dominicana.

La madrugada de este lunes se registró una violenta balacera en un domicilio ubicado al interior de un cité en la comuna de Santiago, donde tres personas resultaron lesionadas producto del enfrentamiento.

De acuerdo con información preliminar, el ataque se produjo en un local clandestino de comida rápida luego de una discusión que habría involucrado a un repartidor de una aplicación.

“En esa circunstancia habría habido una pelea entre dos sujetos, preliminarmente, y ambos habrían disparado. Producto de aquello se habrían lesionado tres personas que llegaron al centro asistencial”, informó el fiscal Felipe Olivari.





En esta misma línea, aseguró que “si tenemos evidencia de que estas personas efectuaron los disparos, tendríamos que ver si hay flagrancia o pedir orden de detención“.

En cuanto al cité, el persecutor señaló que este era habitado por familias de nacionalidad dominicana y que, cuando ocurrió este hecho, “por la gravedad, todos se retiraron y el inmueble se encuentra vacío”.

Las víctimas llegaron hasta la ex Posta Central y “están los tres con impactos balísticos, fuera de riesgo vital. Hay uno que estaba de gravedad, y tuvo que ser intervenido“.