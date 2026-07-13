Por qué no hay partidos HOY lunes 13 de julio en el Mundial 2026 y cuándo se juegan las semifinales

El término de los cuartos de final trajo un breve receso en la cita planetaria, situación que servirá para darle descanso a los futbolistas.

En medio de la euforia tras conocer a sus cuatro semifinalistas, el Mundial 2026 tuvo una breve pausa y este lunes 13 de julio no se programó ningún partido.

La cita planetaria ya está en su fase final, por lo que hay algunas fechas en las que no está contemplado que se disputen compromisos.

¿Por qué no hay partidos del Mundial este 13 de julio?

El motivo por el que no hay duelos hoy es simple: El calendario de la FIFA dispuso dos días de descanso entre el término de los cuartos de final y el comienzo de las semifinales.

Estas fechas son el domingo 12 de julio y el lunes 13 de julio, lo que derivó en descanso para los jugadores con miras a los últimos cuatro compromisos.





¿Cuándo se juegan las semifinales del Mundial?

La primera llave de la ronda de los cuatro mejores está programada para este martes 14 de julio, día en que Francia y España chocarán en Dallas desde las 15:00 horas.

Por su parte, Argentina e Inglaterra jugarán el miércoles 15 en el mismo horario en Atlanta, donde se espera una verdadera multitud de hinchas.

Fecha de la final del Mundial

La final del Mundial quedó fijada para el domingo 19 de julio en New Jersey a las 15:00 horas, instancia en la que se dará un show de entretiempo.