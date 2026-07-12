Definido el camino hacia el título: Así se jugarán las semifinales del Mundial

La cita planetaria terminó por conocer a sus cuatro mejores selecciones. La instancia tendrá su primer partido el próximo martes 14 de julio.

Inglaterra y Argentina se convirtieron en los últimos en avanzar a las semifinales del Mundial, instancia que ya tiene a sus 4 selecciones clasificadas.

Los Tres Leones superaron a Noruega en el alargue, mientras que La Albiceleste sigue con vida al dejar en el camino a Suiza también en tiempo extra.

Estos elencos animarán la segunda llave a mitad de la próxima semana, mientras que Francia y España protagonizarán un duelo 100% europeo.





Programación semifinales del Mundial

Martes 14 de julio:

Francia vs España: 15:00 horas.

Miércoles 15 de julio:

Inglaterra vs Argentina: 15:00 horas.

¿Cuándo se juega la final del Mundial 2026?

La final del Mundial está programada para el próximo domingo 19 de julio en New Jersey, comenzando a las 15:00 horas de Chile.

El último partido del torneo tiene contemplado un show de mediotiempo con varios artistas.