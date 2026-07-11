Argentina vs Suiza | Goles, resumen y compacto del partido por el Mundial

En un partido realmente apretado, Argentina se impuso en el alargue a Suiza y avanzó a las semifinales del Mundial.

Argentina sacó adelante un durísimo partido y venció 3-1 a Suiza en el Kansas City Stadium, clasificando a las semifinales del Mundial.

El vigente campeón tuvo que llegar al alargue para derrotar a un combativo elenco europeo, quienes se quedaron con un hombre menos pro la expulsión de Beel Embolo.

Este resultado oficializa la llave frente a Inglaterra en la ronda de los cuatro mejores, partido fijado para el miércoles 15 de julio.