Argentina vs Suiza: Dónde ver EN VIVO, ONLINE y GRATIS partido por el Mundial
Argentina y Suiza definen este sábado al último semifinalista del Mundial, partido que se juega ante casi 70 mil personas en el Kansas City Stadium.
Argentina busca conseguir el último boleto a las semifinales de Mundial, enfrentando este sábado a Suiza por los cuartos de final.
La Albiceleste llega a esta fase superando en las rondas anteriores a Cabo Verde y Egipto, este último en un polémico encuentro que sigue generando repercusiones.
Por la otra vereda está La Nati, selección que alcanzó esta instancia luego de 72 años al vencer a Colombia en una dramática definición a penales.
Argentina vs Suiza por el Mundial: Dónde verlo EN VIVO y GRATIS
El partido de Argentina ante Suiza será transmitido en vivo por Chilevisión, donde encontrarás una completísima cobertura.
Adicionalmente, la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV te llevan este encuentro de manera online y totalmente gratis.
Cómo descargar la App MiCHV para ver Argentina vs Suiza GRATIS
Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y ver a uno de los favoritos, debes realizar el siguiente proceso:
- En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV. Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple.
- Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android. Accede a Google Play, busca MiCHV y haz clic en la descarga.
- Finalmente, la aplicación está disponible en Google TV y Roku.
¿A qué hora es el partido de Argentina vs Suiza?
El compromiso del vigente campeón contra lso europeos inicia a las 21:00 horas de Chile de este sábado 11 de julio, con la previa comenzando a las 19:00 horas por Chilevisión.
El escenario en estas ocasión es el Kansas City Stadium, mientras que el árbitro designado fue el portugués Joao Pinheiro.