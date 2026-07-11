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Argentina vs Suiza: Dónde ver EN VIVO, ONLINE y GRATIS partido por el Mundial

Argentina y Suiza definen este sábado al último semifinalista del Mundial, partido que se juega ante casi 70 mil personas en el Kansas City Stadium.

Marcelo Barrientos
Por Marcelo Barrientos

Periodista Digital

Argentina busca conseguir el último boleto a las semifinales de Mundial, enfrentando este sábado a Suiza por los cuartos de final.

La Albiceleste llega a esta fase superando en las rondas anteriores a Cabo Verde y Egipto, este último en un polémico encuentro que sigue generando repercusiones.

Por la otra vereda está La Nati, selección que alcanzó esta instancia luego de 72 años al vencer a Colombia en una dramática definición a penales.

Argentina vs Suiza por el Mundial: Dónde verlo EN VIVO y GRATIS

El partido de Argentina ante Suiza será transmitido en vivo por Chilevisión, donde encontrarás una completísima cobertura.

Adicionalmente, la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV te llevan este encuentro de manera online y totalmente gratis.

Cómo descargar la App MiCHV para ver Argentina vs Suiza GRATIS

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y ver a uno de los favoritos, debes realizar el siguiente proceso:

  • En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV. Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple.
  • Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android. Accede a Google Play, busca MiCHV y haz clic en la descarga.
  • Finalmente, la aplicación está disponible en Google TV y Roku.

¿A qué hora es el partido de Argentina vs Suiza?

El compromiso del vigente campeón contra lso europeos inicia a las 21:00 horas de Chile de este sábado 11 de julio, con la previa comenzando a las 19:00 horas por Chilevisión.

El escenario en estas ocasión es el Kansas City Stadium, mientras que el árbitro designado fue el portugués Joao Pinheiro.

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