Argentina vs Suiza: Dónde ver EN VIVO, ONLINE y GRATIS partido por el Mundial

Argentina y Suiza definen este sábado al último semifinalista del Mundial, partido que se juega ante casi 70 mil personas en el Kansas City Stadium.

Argentina busca conseguir el último boleto a las semifinales de Mundial, enfrentando este sábado a Suiza por los cuartos de final.

La Albiceleste llega a esta fase superando en las rondas anteriores a Cabo Verde y Egipto, este último en un polémico encuentro que sigue generando repercusiones.

Por la otra vereda está La Nati, selección que alcanzó esta instancia luego de 72 años al vencer a Colombia en una dramática definición a penales.





Argentina vs Suiza por el Mundial: Dónde verlo EN VIVO y GRATIS

El partido de Argentina ante Suiza será transmitido en vivo por Chilevisión, donde encontrarás una completísima cobertura.

Adicionalmente, la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV te llevan este encuentro de manera online y totalmente gratis.

Cómo descargar la App MiCHV para ver Argentina vs Suiza GRATIS

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¿A qué hora es el partido de Argentina vs Suiza?

El compromiso del vigente campeón contra lso europeos inicia a las 21:00 horas de Chile de este sábado 11 de julio, con la previa comenzando a las 19:00 horas por Chilevisión.

El escenario en estas ocasión es el Kansas City Stadium, mientras que el árbitro designado fue el portugués Joao Pinheiro.