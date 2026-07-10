Murat Yakin, entrenador del cuadro europeo, ratificó que no podrá contar con uno de sus delanteros más importantes en el duelo por los cuartos de final del Mundial.

La incógnita con Johan Manzambi se terminó. Suiza perdió a una de sus principales figuras y no estará en el partido clave ante Argentina por el Mundial.

El delantero se perderá el duelo por los cuartos de final producto de una lesión en su rodilla izquierda, la que le impidió estar en el choque de octavos de final frente a Colombia.

La noticia fue confirmada por el propio entrenador del elenco europeo, Murat Yakin, en la reciente conferencia de prensa.





“Lamentablemente no podrá jugar mañana. Lo hemos intentado, pero todavía no puede jugar”, comentó por una de sus principales cartas en ofensiva.

Nacido en Ginebra, con raíces angoleñas y congoleñas, el jugador del Friburgo de Alemania ha marcado 3 goles en los 4 encuentros que jugó en esta cita planetaria.

Hora y dónde ver el partido de Argentina vs Suiza

El partido de Argentina ante Suiza está fijado para este sábado 11 de julio a las 21:00 horas, disputándose en el Kansas City Stadium.

El duelo será transmitido en vivo por Chilevisión, la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV,