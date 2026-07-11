El difícil momento familiar que marcó a Jayden Adams, futbolista sudafricano que falleció

Mientras estaba disputando el Mundial junto a su selección, el volante de 25 años sufrió una importante pérdida.

Impacto generó la muerte de Jayden Adams, futbolista de la Selección de Sudáfrica que sumó minutos en el Mundial 2026 y que perdió la vida a los 25 años.

El volante de los Bafana Bafana, que milita en el Mamelodi Sundowns de su país, atravesó un complejo familiar en esta cita planetaria, enterándose en plena concentración del fallecimiento de su abuela.

El hecho fue comunicado por la Asociación Sudafricana de Fútbol (SAFA) el pasado 27 junio, señalando que el deceso de Marianna Adams se produjo un día antes del empate 1-1 ante República Checa por la fase de grupos el 18 de ese mes.





Junto con mencionar que su ser querido “falleció en un hospital de Stellenbosch”, el organismo remarcó que “Jayden fue titular en el partido contra la República Checa y lo dio todo, a pesar del dolor por la pérdida de su abuela”.

“Esta es una gran pérdida para la familia, los amigos y los parientes de Jayden, y nos unimos al duelo por la pérdida de su abuela. Desde SAFA ofrecemos nuestras más sentidas condolencias y que su alma descanse en paz”, comentó en dicha oportunidad el presidente de SAFA, Danny Jordaan.

El comunicado de Mamelodi Sundowns por muerte de Jayden Adams

A través de sus redes sociales, Mamelodi Sundowns reconoció estar “devastado” por la muerte de Adams, quien jugó las últimas dos temporadas en el popular club sudafricano.

En ese marco, solicitaron “respetuosamente que se respete la privacidad de la familia mientras atraviesan el duelo por esta profunda pérdida”.