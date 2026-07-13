La particular solicitud de Argentina a la FIFA para el partido vs Inglaterra: Ya fue aceptada

La AFA hizo un pedido formal por la vestimenta de cara al compromiso por las semifinales del Mundial, aspecto que finalmente fue aprobado.

Argentina ya palpita la semifinal del Mundial ante Inglaterra, realizando un particular pedido a la FIFA respecto a su camiseta.

Según dio a conocer Olé, la Asociación del Fútbol Argentina (AFA) solicitó formalmente al ente rector vestir de azul en el choque que se jugará el próximo miércoles 15 de julio.

El color trae el recuerdo del icónico duelo en la cita de planetaria de México 1986, con Diego Maradona anotando dos goles en el triunfo por los cuartos de final de dicho torneo.





A esto se suma la victoria en penales en Francia 1998, con La Albiceleste utilizando una polera de tonalidad muy similar.

Cabe recordar que el conjunto trasandino ya vistió su camiseta alternativa en este torneo, donde se impusieron 3-1 a Jordania por el cierre de la fase de grupos con gol de Lionel Messi incluido.

FIFA acepta el pedido y Argentina jugará de azul

Según consignó el citado medio, el pedido fue aceptado por la FIFA y Argentina finalmente jugará de azul en el compromiso.

La información fue ratificada luego de una reunión que sostuvieron este lunes representantes de la AFA y de la FA, instancia en la que se analizaron detalles del cotejo.

El encuentro está fijado para este miércoles 15 de julio en Atlanta, comenzando a las 15:00 horas de Chile.