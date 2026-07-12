VIDEO | La molesta reacción del papá de Haaland tras revisión del VAR en último partido de Noruega en el Mundial

El ex futbolista del Manchester City no pudo evitar su molestia luego de la supuesta falta a Spencer durante cuartos de final de la Copa del Mundo.

Alf-Inge (Alfie) Haaland, el ex futbolista delantero del Manchester City y padre del Erling Haaland, reapareció en público apoyando a su hijo en cuartos de final del Mundial 2026.

El hombre fue registrado en vivo haciendo un obsceno gesto tras una supuesta falta contra los británicos en el partido de Noruega vs Inglaterra.





Así fue la reacción del papá de Haaland

La cita planetaria entre los europeos estaba a solo minutos de terminar cuando se sancionó con un penal a favor de Inglaterra tras una caída de Djed Spence producto de una falta de Oscar Bobb, sin embargo, este terminó siendo anulado luego de una intervención del VAR.

Pese a que esto los salvaba de un posible 1-3, Haaland padre no pudo evitar mostrar su molestia contra la supuesta falta, acusando al británico con un gesto de “piscinazo” por la caída, reacción que fue captada por las cámaras del partido que justo en ese momento lo apuntaron.

“Fuck you”, le gritó a Spence, rematando su acusación contra el seleccionado de Inglaterra en un momento en que el tiempo valía oro para que los Noruegos llegaran a un posible empate.

Revisa aquí el video:

Haaland Dad calling Spence a diver and giving the ref the 2 finger f**k off is so damn funny 🇳🇴 pic.twitter.com/BJYrBcQU07 — RGF (@rgfray1) July 12, 2026