Cuándo es el próximo partido del Mundial 2026: Fechas y horarios de las semifinales

Las dos citas planetarias que vienen a continuación tendrán un duelo 100% europeo y una sola oportunidad latina para alcanzar la Copa del Mundo.

Este sábado se vivió la última jornada de cuartos de final del Mundial 2026 con dos partidos que tuvieron nerviosos a muchos hasta el último minuto.

Tras la victoria de Argentina 3-1 contra Suiza e Inglaterra 1-2 contra Noruega, ambos en tiempo extra, ahora solo queda esperar las dos citas de infarto en semifinales que tendrán a tres europeos y un latino peleando por la Copa del Mundo.

Fechas y horarios de las semifinales Mundial 2026

Martes 14 de julio:

Francia vs España: 15:00 horas.

Miércoles 15 de julio:

Inglaterra vs Argentina: 15:00 horas.





¿Cuándo se juega la final del Mundial 2026?

La final del Mundial está programada para el próximo domingo 19 de julio en New Jersey, comenzando a las 15:00 horas de Chile.

El último partido del torneo tiene contemplado un show de mediotiempo con varios artistas.

¿Cómo ver el Mundial 2026 por Chilevisión?

Chilevisión tiene todos los detalles del Mundial 2026 y y los duelos finales en la pantalla abierta y todas sus plataformas.

Los partidos que transmita Chilevisión se podrán seguir a través de: