Fecha, lugar y entradas: Todo lo que debes saber de la final de Fiebre de Baile

El exitoso estelar definirá a su nuevo campeón o campeona en el Movistar Arena el próximo 13 de agosto. Conoce cómo puedes ir a verlo en vivo en la siguiente nota.

Ya queda muy poco para conocer al gran ganador o ganadora de Fiebre de Baile. Una final que se disputará en el Movistar Arena y que contará con muchas sorpresas que impactarán al público.

El próximo jueves 13 de agosto se llevará a cabo la final de temporada completamente en vivo. Una instancia donde los televidentes serán claves para consagrar al campeón de esta edición.

Artistas invitados

La final de Fiebre de Baile incluirá un espectáculo musical para encender la pista y contará con la presencia de reconocidos artistas que cantarán sus más grandes éxitos.

Francisca Valenzuela, una de las principales figuras del pop chileno, y Katteyes, cantante e influencer que se ha consolidado como uno de los fenómenos musicales del último tiempo, estarán presentes en la “pista bendecida”.

Por su parte, Luck Ra, uno de los artistas argentinos con mayor proyección de la escena urbana latinoamericana, junto a las rancheras de Alanys Lagos, se integrarán en este espectáculo sin igual.

Cómo obtener las entradas para la final

La venta de entradas para asistir al evento que se llevará a cabo en el Movistar Arena comenzará a partir de este miércoles 22 de julio, desde las 10:00 hrs., a través del sistema Puntoticket.

Puedes acceder haciendo clic en este enlace o en la imagen a continuación.

¿Cuándo ver la final de Fiebre de Baile?

La final de temporada de Fiebre de Baile se realizará el jueves 13 de agosto, después del noticiero de CHV Noticias Central.

Recuerda que puedes disfrutar del programa a través de la señal abierta y online de Chilevisión. Además, puedes descargar MiCHV y verlo a través de cualquier dispositivo.