07/ 09/ 2026 23:06

El motivo que lo hizo confesar: Nuevos antecedentes tras detención de vecino por crimen de Mariana Sepúlveda

Quedó detenido el hombre que confesó haber asesinado a la joven estudiante Mariana Sepúlveda hace 18 años. El sujeto era vecino de la víctima y se entregó a Carabineros. Según su confesión, habría asesinado a la joven luego de una discusión. Además, aseguró a las autoridades haber enterrado el cuerpo de la joven en su propia casa, para tiempo después deshacerse de los restos. Fue una situación de salud lo que lo habría llevado a autodelatarse.