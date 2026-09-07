Nicolás Yunge reaparece tras preocupantes registros: “Todavía no sé si estoy fuera de peligro”

El exchico reality publicó un video para agradecer las muestras de cariño que ha recibido mientras permanece internado en la unidad de cuidados intensivos de un hospital en Londres, Reino Unido.

Nicolás Yunge reapareció este lunes en redes sociales luego de preocupantes publicaciones por su estado de salud.

A través de Instagram, el exchico reality publicó un video para agradecer las muestras de cariño que ha recibido mientras permanece internado en la unidad de cuidados intensivos de un hospital en Londres, Reino Unido.

“Primero que nada, le quiero dar gracias a toda la gente que ha estado preocupada por mí”, comenzó señalando.

Yunge explicó que su emergencia médica comenzó luego de que le detectaran un quiste en la mandíbula, el cual fue retirado junto con una muela del juicio durante el viernes. Posteriormente, la muestra fue enviada a biopsia ante la posibilidad de que se tratara de cáncer.

Sin embargo, al día siguiente comenzó a experimentar una fuerte inflamación y su condición empeoró. “Me empecé a inflamar al siguiente día y el domingo ya no podía respirar” , relató.





El problema de salud de Nicolás Yunge

Según contó, acudió de urgencia al dentista debido a la situación, pero al llegar el cuadro se había agravado considerablemente. “Cuando llegué me estaba poniendo azul; la tráquea se me estaba cerrando, por lo cual me pusieron en un coma”, explicó.

Desde entonces, Yunge permanece en cuidados intensivos. Durante su estadía en el recinto asistencial, aseguró que ha intentado distraerse con una de sus principales aficiones.

“He estado en cuidados intensivos desde ahí, me he entretenido con mis pinturas (maquillaje), que es lo que más me relaja”, contó.

También aclaró por qué no había respondido los numerosos mensajes que recibió durante los últimos días.

“No le he contestado a nadie porque no he visto mi teléfono; me he dedicado a estar acostado y me han dado harta morfina”, explicó, advirtiendo además que este medicamento puede hacer que hable de manera distinta.

Pese a esta reaparición, el ex chico reality aseguró que todavía existe incertidumbre sobre su estado de salud y los resultados de los exámenes.

“Todavía no sé si estoy bien, todavía no sé si es otro cáncer o si estoy fuera de peligro” , manifestó.

Finalmente, Yunge volvió a agradecer el cariño de sus seguidores y aseguró que continúa enfrentando este complejo momento con una actitud positiva.

“Seguiré aquí, solito, pero con todas las ganas. Les mando mucho amor, muchas gracias y he visto muchas notificaciones y me tiene muy contento, de verdad gracias”, cerró.