Metro suspende servicio de Línea 4 por emergencia médica: Estas son las estaciones cerradas

El tren subterráneo informó que se produjo emergencia médica al interior de una de las estaciones, por lo que se suspendió un tramo de la línea. Revisa las estaciones disponibles.

El Metro de Santiago informó la suspensión del servicio de la Línea 4 , producto de una emergencia médica registrada al interior de una de las estaciones.

Según informó la empresa a través de sus redes sociales, cerca del mediodía se registró un incoveniente que obligó a cerrar tres estaciones de la línea.

De esta manera, el servicio de la Línea 4 se encuentra disponible únicamente en los siguientes tramos:

Tobalaba – Quilín

Vicente Valdés – Plaza de Puente Alto

Estaciones cerradas en la Línea 4 del Metro

Las estaciones que permanecen cerradas en la Línea 4 son:

Las Torres

Macul

Vicuña Mackenna (combinación suspendida)