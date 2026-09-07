De acuerdo con lo informado por Contigo en la Mañana, el hombre llegó cerca de las 21:00 horas a la Quinta Comisaría de Conchalí y se encontraba visiblemente afectado. Además, con el paso de las horas, se dio a conocer un revelador antecedente vinculada al sujeto.

La investigación por la desaparición de Mariana Sepúlveda sumó un inesperado giro luego de que un hombre de 42 años, vecino del sector donde ella vivía en Conchalí, acudiera durante la noche a Carabineros y asegurara ser responsable de su muerte.

El sujeto entregó detalles sobre lo que, según su propio relato, habría ocurrido en agosto de 2008, cuando la joven salió de su domicilio rumbo al colegio.

“Se puso a llorar en la comisaría”

De acuerdo con lo informado por la periodista Daniela Muñoz en Contigo en la Mañana, el hombre llegó cerca de las 21:00 horas a la Quinta Comisaría de Conchalí y se encontraba visiblemente afectado.

“Él llega muy nervioso, llega muy preocupado. Llega cerca de las nueve y tanto de la noche a la comisaría y explica de forma muy lamentosa”, relató.

La periodista agregó que el sujeto incluso habría llorado mientras permanecía en el recinto policial. “Incluso entiendo que se pone a llorar al interior de la comisaría, de que él había terminado con la vida y que por fin se estaba desahogando” , señaló Muñoz.

Una de las principales interrogantes es por qué decidió confesar después de 18 años. Según antecedentes consignados por Radio Bío Bío y comentados durante el programa, habría señalado que tomó la decisión debido a un sentimiento de culpa y porque no quería morir sin contar lo ocurrido. Además, su familia lo habría acompañado hasta la comisaría.





Otro elemento que llamó la atención fue la supuesta relación que habría mantenido con Mariana y que, según el hombre, era desconocida por sus cercanos. “Esa información no la tenía la familia, era absolutamente desconocida también para la mamá”, señaló la reportera de Chilevisión.

Según su versión, Mariana habría ingresado a su domicilio el día de su desaparición y ambos habrían protagonizado una discusión. El hombre aseguró que posteriormente la habría asfixiado y enterrado en el terreno de su vivienda.

El autor confeso también habría entregado un supuesto destino posterior para el cuerpo. De acuerdo con lo expuesto en el programa, aseguró que en 2008 enterró a Mariana en el terreno y que en 2013 habría exhumado sus restos para deshacerse de ellos.

Habría almacenado reportajes en consola de videojuegos

Entre los antecedentes que ahora están siendo revisados aparece además una Xbox encontrada en la habitación del hombre . Según Daniela Muñoz, en la consola habría registros de reportajes televisivos relacionados específicamente con la desaparición de Mariana.

“Habrían encontrado imágenes justamente de reportajes anteriores también que habían sido emitidos en televisión y que fueron vistos también por esta persona”, indicó.

El hallazgo de esos registros adquiere relevancia porque el hombre habría revisado información periodística sobre Mariana antes de presentarse ante Carabineros. Sin embargo, durante el programa también se advirtió que este antecedente puede tener distintas interpretaciones.





La investigación también busca establecer la situación personal del hombre. Según el parte policial citado durante la cobertura, su expareja habría señalado que sufrió un ACV en enero de 2023 y que posteriormente ella y sus hijos lo cuidaban debido a los tratamientos que debía seguir.

Tras la confesión, el OS9 quedó a cargo de las diligencias y durante la jornada se realizó un amplio operativo en el domicilio señalado por el hombre. Hasta el lugar llegaron funcionarios policiales y tres perros especializados en la búsqueda de cuerpos.