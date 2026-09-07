Detienen a hombre por venta de hilo curado en parque de Maipú

El hombre se encontraba al aire libre, comercializando volantines, carretillas e hilo de competencia, también conocido como hilo curado. Ahora pasará a control de detención.

Personal de Carabineros de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 52ª Comisaría Rinconada de Maipú logró la detención de un hombre que estaba comercializando hilo curado.

La fiscalización se realizó en el contexto de Fiestas Patrias, donde efectivos policiales llegaron hasta las inmediaciones del Parque Tres Poniente.

En el lugar descubrieron que un sujeto estaba vendiendo volantines, carretillas, hilos y otros artículos, los cuales fueron decomisados.





El detenido será puesto a disposición de la justicia y pasará a control de detención durante esta jornada.

Desde Carabineros hicieron un llamado a la población al autocuidado durante las Fiestas Patrias y también a denunciar en estos casos.

“Queremos hacer presente que si bien elevar un volantín es algo que se encuentra autorizado a no comprar este tipo de elementos ya que es muy peligroso y muy riesgoso para las personas producto de lo cortante que es“, explicaron desde la institución.

El llamado de la autoridad policial fue insistir en “efectuar los llamados a avisarnos para que nosotros de manera oportuna podamos detener y podamos frenar el accionar de estas personas para que pasemos unas felices fiestas”.