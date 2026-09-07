Hasta $85 mil: Estos son los bonos que pueden recibir estudiantes durante septiembre

Algunos beneficios se entregan mensualmente, mientras que otros buscan reconocer el rendimiento académico o apoyar a hogares que cumplen determinadas condiciones socioeconómicas. Revisa todos los detalles acá.

Durante septiembre, las familias en Chile pueden acceder a distintos bonos, subsidios y aportes estatales destinados a niños, niñas y jóvenes en edad escolar.

Algunos se entregan mensualmente, mientras que otros buscan reconocer el rendimiento académico o apoyar a hogares que cumplen determinadas condiciones socioeconómicas.

Entre los principales beneficios se encuentran el Bono por Asistencia Escolar, Subsidio Familiar Automático, Bono de Graduación de Enseñanza Media y Bono Logro Escolar, este último con pago durante este mes.

Bono por Asistencia Escolar

El Bono por Asistencia Escolar es un aporte mensual dirigido a familias que forman parte del subsistema Chile Seguridades y Oportunidades.

Para recibirlo, el estudiante debe contar con los siguientes requisitos:

Tener entre 6 y 18 años.

Estar matriculado en un establecimiento educacional reconocido por el Ministerio de Educación.

Registrar una asistencia mensual igual o superior al 85%.

El beneficio se entrega por cada estudiante que cumpla las condiciones y no requiere postulación, ya que su asignación se realiza automáticamente mediante la coordinación entre los organismos correspondientes.

Subsidio Familiar Automático

Otro de los aportes que pueden recibir las familias con niños, niñas y adolescentes es el Subsidio Familiar Automático.

Este beneficio está destinado a menores de 18 años que pertenecen al 40% más vulnerable de la población, de acuerdo con la información registrada en el Registro Social de Hogares (RSH).

El subsidio contempla un pago mensual por cada carga familiar que cumpla los requisitos, mientras que el monto aumenta al doble cuando se trata de una persona con discapacidad .

Entre las condiciones para acceder al beneficio se encuentran:

Ser menor de 18 años.

Pertenecer al 40% más vulnerable según el Registro Social de Hogares.

Los menores de 8 años deben cumplir con los controles y programas de salud establecidos por el Ministerio de Salud.

Los mayores de 6 años deben ser alumnos regulares de establecimientos reconocidos por el Mineduc, salvo las excepciones correspondientes.

No recibir ingresos o una pensión igual o superior al valor del Subsidio Familiar Tradicional.

Al igual que otros beneficios automáticos, no es necesario realizar una postulación, ya que el Estado determina a los beneficiarios mediante el cruce de información disponible en sus registros.





Bono de Graduación de Enseñanza Media

El Bono de Graduación de Enseñanza Media es un aporte dirigido a personas que completan su educación media y que forman parte de familias pertenecientes al subsistema Chile Seguridades y Oportunidades.

Se trata de un pago único, cuyo monto es reajustable, y se entrega una vez que la persona obtiene su licencia de enseñanza media.

Para acceder, se debe tener 24 años o más al momento de la graduación y haber finalizado los estudios en un establecimiento reconocido por el Ministerio de Educación.

Este beneficio tampoco requiere postulación. La verificación de los requisitos se realiza de manera interna entre las instituciones correspondientes.

Bono Logro Escolar: Se paga durante septiembre

Uno de los beneficios que cobra especial relevancia durante este mes es el Bono Logro Escolar, destinado a estudiantes que destacan por su rendimiento académico y que pertenecen a hogares dentro de determinados niveles de vulnerabilidad socioeconómica.

En septiembre se entregan los pagos correspondientes a este beneficio, que contempla dos montos dependiendo de la posición que ocupe el estudiante dentro de su promoción:

$85.057: Para quienes se encuentren dentro del primer 15% de mejor rendimiento académico de su promoción.

Para quienes se encuentren dentro del primer 15% de mejor rendimiento académico de su promoción. $51.036: Para quienes estén dentro del segundo 15% de mejor rendimiento.

Para ser beneficiario se deben cumplir, entre otras, las siguientes condiciones:

Pertenecer al 30% más vulnerable del Registro Social de Hogares.

Estar cursando entre 5° básico y 4° medio.

Encontrarse dentro del 30% de mejor rendimiento académico de la promoción.

¿Cómo saber si un estudiante recibe alguno de estos beneficios?

En el caso del Subsidio Familiar Automático, las familias pueden revisar si existe un beneficio asignado ingresando a la plataforma oficial correspondiente o a ChileAtiende.

La consulta se realiza utilizando los datos del niño, niña o adolescente, como su RUT y fecha de nacimiento.

Es importante considerar que varios de estos aportes no requieren una postulación previa, por lo que la recomendación es revisar periódicamente si el estudiante o su grupo familiar cumple las condiciones para recibirlos.