Últimos días: Postula a una estufa a pellet o aire acondicionado si vives en estas comunas

El Ministerio del Medio Ambiente mantiene abiertas tres convocatorias del Programa de Recambio de Calefactores. Una de ellas finaliza este lunes 7 de septiembre, mientras que otras dos estarán disponibles hasta la próxima semana.

Quedan muy pocos días para que finalicen algunas de las convocatorias 2026 del Programa de Recambio de Calefactores del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), con lo que se busca reducir las emisiones contaminantes producidas por la combustión residencial a leña.

El programa permite que personas que cumplan con las condiciones establecidas en cada llamado puedan reemplazar su antiguo calefactor a leña por una alternativa más eficiente y menos contaminante, como equipos de pellet o aire acondicionado, dependiendo de la convocatoria.





Últimos días y regiones en las que se puede postular

Región de Aysén: plazo vence este lunes 7 de septiembre.

Convocatoria para Coyhaique y la zona saturada de Coyhaique para recambio a calefacción a pellet.

Región de O’Higgins: plazo finaliza el 15 de septiembre.

Convocatoria para 17 comunas del Valle Central, con recambio a aire acondicionado.

Pueden postular Graneros, Rancagua, Doñihue, Olivar, Coltauco, Coinco, Quinta de Tilcoco, San Vicente de Tagua Tagua, Placilla, Mostazal, Codegua, Machalí, Malloa, Rengo, Requínoa, San Fernando y Chimbarongo

Región de Valparaíso: plazo vence el 15 de septiembre

Convocatoria para Concón, Quintero y Puchuncaví, también con recambio a aire acondicionado.

Requisitos para postular al recambio

Si bien cada convocatoria puede establecer condiciones particulares en sus respectivas bases, el programa señala una serie de requisitos generales:

Ser propietario del artefacto a leña que se desea reemplazar.

Que el calefactor que será recambiado esté instalado y en uso en la vivienda.

Que la vivienda se encuentre dentro de las condiciones territoriales establecidas en las bases del llamado correspondiente.

El beneficiario deberá entregar el antiguo calefactor al Ministerio del Medio Ambiente para su destrucción.

Además, la persona debe revisar qué equipo está disponible en el llamado correspondiente, ya que no todas las regiones ofrecen la misma alternativa de calefacción.

Por ejemplo, el llamado vigente de Coyhaique contempla equipos a pellet, mientras que las convocatorias de O’Higgins y Valparaíso consideran aire acondicionado.

¿Cómo postular al recambio de calefactores?

La postulación se puede realizar en línea a través de la plataforma oficial del Programa de Recambio de Calefactores.

El proceso contempla los siguientes pasos: