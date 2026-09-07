Hasta 100 km/h: Emiten alerta meteorológica por fuertes vientos en el norte con posibilidad de ventisca

Según el pronóstico de la DMC, el fenómeno tendrá lugar desde la mañana del martes 8 de septiembre hasta la noche del miércoles 9.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta meteorológica por fuertes vientos que esta semana afectarán a una región del norte del país.

En concreto, informó la entidad, se trata de una alerta meteorológica por viento de intensidad moderada a fuerte producto de una corriente en chorro.

Este fenómeno se desarrollará los próximos días y cubriría toda la zona cordillerana de la región de Atacama , por lo que hicieron un llamado a tomar los resguardos necesarios.

Una corriente en chorro es un flujo de aire rápido e intenso que circula a gran altitud en la atmósfera y que se suele reportar como causa de vientos fuertes en zonas cordilleranas.





Alerta por fuertes vientos en Atacama

Los vientos irían desde los 80 kilómetros por hora hasta incluso los 100 kilómetros por hora, existiendo también la posibilidad de desarrollo de ventisca.

Se trata de un fenómeno caracterizado por vientos muy fuertes y helados que arrastran o precipitan gran cantidad de nieve.

Según indica el pronóstico, se espera que el fenómeno tenga lugar desde la mañana del martes 8 de septiembre hasta la noche del miércoles 9.