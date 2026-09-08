Temblor hoy 8 de septiembre en Chile: Revisa epicentro, magnitud y últimos sismos
Revisa los movimientos sísmicos registrados este martes por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.
Este martes 8 de septiembre han registrado distintos temblores en el territorio nacional, según ha reportado el Centro Sismológico Nacional (CSN).
Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a las placas de Nazca y Sudamericana, las que provocan sismosde diversa magnitud.
A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.
Temblor hoy, martes 8 de septiembre en Chile
Estos son los sismos informados por el Centro Sismológico Nacional:
- Magnitud: 3.9
- Hora: 07:33 horas
- Epicentro: 60.95 km al SE de Sierra Gorda.
- Profundidad: 98 km
- Magnitud: 3.6
- Hora: 05:35 horas
- Epicentro: 63 km al SE de Socaire.
- Profundidad: 186 km
- Magnitud: 3.4
- Hora: 04:22 horas
- Epicentro: 37 km al N de Baquedano.
- Profundidad: 16 km
- Magnitud: 3.3
- Hora: 02:16
- Epicentro: 82 km al SE de Ollagüe.
- Profundidad: 248 km
- Magnitud: 3.2
- Hora: 02:10 horas
- Epicentro: 83 km al E de Socaire
- Profundidad: 248 km
- Magnitud: 3.5
- Hora: 00:12 horas
- Epicentro: 67 km al SE de Socaire.
- Profundidad: 214 km
¿Qué hacer en caso de un sismo?
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entrega las siguientes recomendaciones ante un movimiento sísmico:
- Mantener la calma y buscar un lugar de protección.
- Protegerse bajo un objeto firme.
- Cortar electricidad, gas y agua si es posible.
- Alejarse de postes y cables eléctricos en la vía pública.
- En eventos masivos, proteger cabeza y cuello.
- Si se conduce por túneles o puentes, reducir la velocidad y detenerse en zona segura.
Esta nota se actualiza durante el día con los últimos sismos registrados en Chile.