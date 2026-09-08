Temblor hoy 8 de septiembre en Chile: Revisa epicentro, magnitud y últimos sismos

Este martes 8 de septiembre han registrado distintos temblores en el territorio nacional, según ha reportado el Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a las placas de Nazca y Sudamericana, las que provocan sismosde diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.

Temblor hoy, martes 8 de septiembre en Chile Estos son los sismos informados por el Centro Sismológico Nacional:

Magnitud: 3.9

3.9 Hora : 07:33 horas

: 07:33 horas Epicentro : 60.95 km al SE de Sierra Gorda.

: 60.95 km al SE de Sierra Gorda. Profundidad: 98 km