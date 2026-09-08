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Temblor hoy 8 de septiembre en Chile: Revisa epicentro, magnitud y últimos sismos

Revisa los movimientos sísmicos registrados este martes por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.

Fernanda Valdenegro
Por Fernanda Valdenegro

Periodista Digital

Este martes 8 de septiembre han registrado distintos temblores en el territorio nacional, según ha reportado el Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a las placas de Nazca y Sudamericana, las que provocan sismosde diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.

Temblor hoy, martes 8 de septiembre en Chile

Estos son los sismos informados por el Centro Sismológico Nacional:

  • Magnitud: 3.9
  • Hora: 07:33 horas
  • Epicentro: 60.95 km al SE de Sierra Gorda.
  • Profundidad: 98 km
  • Magnitud: 3.6
  • Hora: 05:35 horas
  • Epicentro: 63 km al SE de Socaire.
  • Profundidad: 186 km
  • Magnitud: 3.4
  • Hora: 04:22 horas
  • Epicentro: 37 km al N de Baquedano.
  • Profundidad: 16 km
  • Magnitud: 3.3
  • Hora: 02:16
  • Epicentro: 82 km al SE de Ollagüe.
  • Profundidad: 248 km
  • Magnitud: 3.2
  • Hora: 02:10 horas
  • Epicentro: 83 km al E de Socaire
  • Profundidad: 248 km
  • Magnitud: 3.5
  • Hora: 00:12 horas
  • Epicentro: 67 km al SE de Socaire.
  • Profundidad: 214 km

¿Qué hacer en caso de un sismo?

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entrega las siguientes recomendaciones ante un movimiento sísmico:

  • Mantener la calma y buscar un lugar de protección.
  • Protegerse bajo un objeto firme.
  • Cortar electricidad, gas y agua si es posible.
  • Alejarse de postes y cables eléctricos en la vía pública.
  • En eventos masivos, proteger cabeza y cuello.
  • Si se conduce por túneles o puentes, reducir la velocidad y detenerse en zona segura.

Esta nota se actualiza durante el día con los últimos sismos registrados en Chile.

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