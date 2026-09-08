Impacto por muerte de exseremi en Puerto Montt: Habría sufrido paro durante actividad física

El fallecimiento fue comunicado este lunes por el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt, a través de un mensaje en redes sociales. Otras autoridades de la región también han lamentado el deceso de Alex Bartsch.

La comunidad de Puerto Montt lamenta la muerte de Alex Bartsch Bórquez, exseremi de Transportes y Telecomunicaciones de la Región de Los Lagos y reconocido exdirigente del ámbito público y privado de la zona.

La noticia fue confirmada durante este lunes por el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt, a través de un mensaje en redes sociales.

“Lamentamos el sensible fallecimiento de Alex Bartsch Bórquez (Q.E.P.D.), ex seremi de Transportes y padre del jugador de Puerto Montt Básquet, Alex Bartsch. Le enviamos nuestras sentidas condolencias a su familia y seres queridos“, escribió Wainraihgt.

Lamentamos el sensible fallecimiento de Alex Bartsch Bórquez (Q.E.P.D.), ex seremi de Transportes y padre del jugador de Puerto Montt Básquet, Alex Bartsch. Le enviamos nuestras sentidas condolencias a su familia y seres queridos. pic.twitter.com/20GdcfaBGV — Rodrigo Wainraihgt Galilea (@WAINRAIHGT) September 8, 2026

Exseremi habría sufrido paro mientras trotaba

Según consignó Radio Bío Bío, Bartsch habría sufrido un paro cardiorrespiratorio mientras realizaba actividad física en el sector del Viaducto Fourcade de Puerto Montt. Tras la emergencia, equipos del SAMU acudieron al lugar para prestarle asistencia.

Pese a los esfuerzos desplegados por el personal de salud, se constató su fallecimiento, hecho que causó conmoción en la capital regional de Los Lagos.

Las reacciones no tardaron en llegar desde el mundo político. El senador Fidel Espinoza (PS) destacó la labor que desarrolló junto a Bartsch durante años de trabajo en la región.





“Tuve el privilegio de conocer y trabajar junto a Alex, compartiendo importantes desafíos en favor de nuestra región. Siempre destaqué en él su compromiso público, responsabilidad y calidad humana, capacidades que dejaron huella en quienes tuvimos la oportunidad de compartir con él“, señaló el parlamentario.

Alex Bartsch Bórquez se desempeñó como seremi de Transportes y Telecomunicaciones de Los Lagos entre 2010 y 2014, durante el primer gobierno del expresidente Sebastián Piñera. Además, tuvo una destacada carrera en el sector de las telecomunicaciones, ocupando cargos ejecutivos en Telefónica del Sur y Claro.